Journées Européennes du Patrimoine à la Collection Anatole Jakovsky – La Sirène Route de Buchy, 16 septembre 2023, Blainville-Crevon.

Blainville-Crevon,Seine-Maritime

Les incroyables collections de La Sirène :

Les visiteurs pourront plonger dans les collections du critique d’art Anatole Jakovsky : tableaux naïfs, bibliothèque relative aux arts plastiques, cartes postales anciennes, objets relatifs au tabac, jeux en lien avec l’astronautique…

Visites de 14h à 18h..

2023-09-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Route de Buchy

Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie



La Sirène?s incredible collections:

Visitors can delve into the collections of art critic Anatole Jakovsky: naive paintings, a library of visual arts, old postcards, tobacco items, astronautical games?

Visits from 2pm to 6pm.

Las increíbles colecciones de La Sirène :

Los visitantes podrán sumergirse en las colecciones del crítico de arte Anatole Jakovsky: cuadros naif, una biblioteca de artes plásticas, postales antiguas, objetos relacionados con el tabaco, juegos relacionados con la astronáutica..

Visitas de 14:00 a 18:00 horas.

Die unglaublichen Sammlungen von La Sirène :

Die Besucher können in die Sammlungen des Kunstkritikers Anatole Jakovsky eintauchen: naive Gemälde, eine Bibliothek über bildende Kunst, alte Postkarten, Gegenstände über Tabak, Spiele mit Bezug zur Raumfahrt…

Besichtigung von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité