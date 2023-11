Animations de Noël à Juscorps Route de Brûlain Juscorps, 1 décembre 2023, Juscorps.

Juscorps,Deux-Sèvres

Les animations de Noël de Juscorps auront lieu le 2 décembre 2023 à la salle des fêtes de la Bécotine.

Au programme :

– Projection d’un film de Noël

– Venue du Père Noël

– Goûter

– Surprise….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Route de Brûlain Salle des fêtes Bécotine

Juscorps 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Juscorps’ Christmas events will take place on December 2, 2023 at the Bécotine village hall.

Program:

– Showing of a Christmas film

– Arrival of Santa Claus

– Snack

– A surprise…

Los actos navideños de Juscorps tendrán lugar el 2 de diciembre de 2023 en la sala de fiestas de Bécotine.

El programa incluye

– Proyección de una película navideña

– Llegada de Papá Noel

– Merienda

– Una sorpresa…

Die Weihnachtsveranstaltungen in Juscorps finden am 2. Dezember 2023 in der Festhalle La Bécotine statt.

Auf dem Programm stehen:

– Vorführung eines Weihnachtsfilms

– Ankunft des Weihnachtsmanns

– Goûter

– Überraschung

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Niort Marais Poitevin