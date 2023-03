Concours officiel de Saut d’Obstacle Route de Breuches Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Concours officiel de Saut d’Obstacle Route de Breuches, 2 avril 2023, Luxeuil-les-Bains . Concours officiel de Saut d’Obstacle EUR Centre équestre Route de Breuches Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Route de Breuches Centre équestre

2023-04-02 – 2023-04-02

Route de Breuches Centre équestre

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône . EUR 0 0 Compétitions de saut d’obstacle, Club 4,3,2,1 Elite et prépa 0,60 à 1,00 m. Entrée libre. Buvette et restauration sur place. ce.luxeuil@wanadoo.fr +33 3 84 40 22 83 http://centre-equestre-luxeuil.e-monsite.com/ Route de Breuches Centre équestre Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Route de Breuches Centre équestre Ville Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône Tarif EUR Lieu Ville Route de Breuches Centre équestre Luxeuil-les-Bains

Concours officiel de Saut d’Obstacle Route de Breuches 2023-04-02 was last modified: by Concours officiel de Saut d’Obstacle Route de Breuches Luxeuil-les-Bains 2 avril 2023 Centre équestre Route de Breuches Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Haute-Saône Route de Breuches Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône