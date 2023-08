Journée internationale des Vautours Route de Breis à Trigance Trigance, 3 septembre 2023, Trigance.

Journée internationale des Vautours Dimanche 3 septembre, 09h00 Route de Breis à Trigance Participation libre

Cette année, Reliefs s’intéresse aux représentations des vautours dans l’art et les cultures du monde. Au cours d’un jeu de piste, au départ de Trigance, venez découvrir toute la symbolique autour de ces oiseaux qui tiennent une place particulière dans notre imaginaire. Mise à disposition de matériel d’optique pour l’observation. Bénéfices reversés au centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux.

Route de Breis à Trigance Trigance Trigance 83840 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T09:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00

Vautours Trigance