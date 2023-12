Journée Yoga de Samara Route de Bourgougnague Lavergne, 19 décembre 2023, Lavergne.

Lavergne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 14:00:00

fin : 2023-12-19 17:30:00

L’association Hôme Sama vous propose une journée Yoga de Samara. C’est une pratique douce accessible à tous, qui a des bienfaits sur tous les systèmes du corps, les muscles, les articulations mais aussi sur le fonctionnement des organes, la concentration, la mémoire et le sommeil. Tenue souple et claire de préférence. Petit goûter offert à la fin de la séance.

Route de Bourgougnague Salle des fêtes

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



