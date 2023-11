Marché de Noël des créateurs et producteurs Route de Bourgougnague Lavergne, 10 décembre 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

L’association ASCOOPELAV vous propose un marché de Noël des créateurs et producteurs ! De nombreux exposants seront présents pour vous permettre de trouver vos cadeaux. Les enfants trouveront leur bonheur avec les activités proposées et la possibilité de se faire photographier avec le Père Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Route de Bourgougnague Salle des fêtes

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The ASCOOPELAV association offers you a Christmas market of creators and producers! Numerous exhibitors will be on hand to help you find your gifts. Children will be delighted by the activities on offer and the chance to have their photo taken with Santa Claus.

La asociación ASCOOPELAV organiza un mercado navideño para diseñadores y productores Numerosos expositores le ayudarán a encontrar sus regalos. Los niños estarán encantados con las actividades propuestas y la posibilidad de hacerse una foto con Papá Noel.

Der Verein ASCOOPELAV bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt der Designer und Produzenten! Zahlreiche Aussteller werden anwesend sein, damit Sie Ihre Geschenke finden können. Die Kinder werden ihr Glück bei den angebotenen Aktivitäten finden und die Möglichkeit haben, sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren zu lassen.

