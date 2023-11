Spectacle « Tout comme Ulysse » Route de Bourgougnague Lavergne, 2 décembre 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux assister au spectacle organisé par l’association « Biblio’Réso » en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. La compagnie « Abac’Art » vous présente sa création « Tout comme Ulysse », une aventure acrobatique mélangeant humour, théâtre et participation du jeune public..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Route de Bourgougnague Salle des fêtes

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and see the show organized by the « Biblio’Réso » association in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Lauzun. The « Abac’Art » company presents its creation « Tout comme Ulysse », an acrobatic adventure combining humor, theater and audience participation.

Vengan todos al espectáculo organizado por la asociación « Biblio’Réso » en colaboración con la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. La compañía « Abac’Art » presenta su creación « Tout comme Ulysse », una aventura acrobática que combina humor, teatro y participación del público joven.

Kommen Sie zahlreich zu der Aufführung, die von der Vereinigung « Biblio’Réso » in Partnerschaft mit der Communauté de Communes du Pays de Lauzun organisiert wird. Die Kompanie « Abac’Art » präsentiert Ihnen ihre Kreation « Tout comme Ulysse », ein akrobatisches Abenteuer, das Humor, Theater und die Beteiligung des jungen Publikums vermischt.

