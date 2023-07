Le Labyrinthe Hanté Route de Bourganeuf Guéret, 31 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

En famille ou entre amis, venez affronter le temps d’une soirée les allées peuplées de monstres… dans le

plus grand labyrinthe végétal permanent d’Europe !

Après une grosse frayeur, nos monstres vous offriront peut-être des bonbons pour adoucir votre nuit…

Chaque année nous recherchons des bénévoles pour se costumer en monstre et venir faire peur dans le

labyrinthe.

Envie de vous inscrire comme bénévole? : pensez à votre costume et envoyez un mail

à labyrinthe.geant@gmail.com avec vos coordonnées téléphoniques, vos disponibilités horaires. Vous êtes

libre sur le type de costume que vous prévoyez. Pour remercier l’ensemble des bénévoles un repas vous sera

offert en fin de soirée..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Route de Bourganeuf

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Join us for an evening with family and friends as we take on the monster-filled alleys… in the

europe?s largest permanent plant maze!

After a big scare, our monsters may offer you some sweets to sweeten your night…

Every year, we’re looking for volunteers to dress up as monsters and come and scare you in the

maze.

Would you like to sign up as a volunteer? just think of your costume and send an e-mail

to labyrinthe.geant@gmail.com with your telephone number and availability. You’re free

you are free to choose the type of costume you want. To thank all our volunteers, a meal will be offered at the end of the evening

at the end of the evening.

Venga a pasar una tarde con su familia o amigos en los callejones llenos de monstruos… en el

laberinto vegetal permanente más grande de Europa

Después de un buen susto, puede que nuestros monstruos te ofrezcan algunos dulces para endulzarte la noche…

Todos los años buscamos voluntarios que se disfracen de monstruos y vengan a asustar a la gente en el

laberinto.

¿Quieres apuntarte como voluntario? piensa en tu disfraz y envía un email

y envía un email a labyrinthe.geant@gmail.com con tu número de teléfono y disponibilidad. Eres libre

eres libre de elegir el tipo de disfraz que quieras. Para dar las gracias a todos los voluntarios, se ofrecerá una comida al final de la velada

al final de la velada.

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie einen Abend lang die von Monstern bevölkerten Gassen bewältigen… im

europas größtem permanenten Pflanzenlabyrinth!

Nach einem großen Schrecken bieten Ihnen unsere Monster vielleicht ein paar Süßigkeiten an, um Ihnen die Nacht zu versüßen…

Jedes Jahr suchen wir Freiwillige, die sich als Monster kostümieren, um sich im Park zu erschrecken

labyrinth zu kommen.

Möchten Sie sich als Freiwilliger anmelden? denken Sie an Ihr Kostüm und schicken Sie eine E-Mail

an labyrinthe.geant@gmail.com mit Ihren telefonischen Kontaktdaten und Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit. Sie können

sie können frei entscheiden, welche Art von Kostüm Sie tragen möchten. Als Dankeschön für alle Freiwilligen wird Ihnen ein Essen serviert

am Ende des Abends angeboten.

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme