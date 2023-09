EXPOSITION HARMONIK OU LE JEU DES PERLES DE VERRE Route de Bourbonne Monthureux-sur-Saône, 17 septembre 2023, Monthureux-sur-Saône.

Monthureux-sur-Saône,Vosges

Installation in situ de l’artiste verrier aliM sous une pyramide à hauteur de 10m.

L’artiste est reconnue à l’international pour son travail minutieux du verre au chalumeau.

De retour en France, elle fut lauréate du premier FIMA de Baccarat, avec une pièce de soufflage au chalumeau intitulée MAYA.

Deux ans plus tard elle fut invitée par la même ville de Baccarat à exposer à l’hôtel de ville : ce fut l’exposition individuelle « TrajectoireS » occupant les trois étages de ce magnifique édifice.

En passant par le Japon , la Suisse, la Belgique, les Pays-bas, le Luxembourg, l’Allemagne… elle nous présentera une installation in situ (site de Pyramid-ion® ) à Monthureux sur Saône à une hauteur de 10m, en verre soufflé à l’atelier du CERFAV de Vannes-le-Châtel (54).. Adultes

Vendredi 2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-11-12 16:00:00. 0 EUR.

Route de Bourbonne Site Pyramid-ion

Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est



Site-specific installation by glass artist aliM under a 10m-high pyramid.

The artist is internationally renowned for her meticulous torch-blown glass.

On her return to France, she won the first FIMA in Baccarat, with a torch-blown piece entitled MAYA.

Two years later, she was invited by the town of Baccarat to exhibit her work at the town hall, with a solo show entitled « TrajectoireS », occupying all three floors of this magnificent building.

After visiting Japan, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg and Germany, she will present an in situ installation (Pyramid-ion® site) in Monthureux sur Saône at a height of 10m, in glass blown at the CERFAV workshop in Vannes-le-Châtel (54).

Instalación específica de la artista del vidrio aliM bajo una pirámide de 10 m de altura.

La artista ha sido aclamada internacionalmente por su meticuloso trabajo con el vidrio soplado.

A su regreso a Francia, fue la ganadora de la primera FIMA en Baccarat, con una pieza soplada con soplete titulada MAYA.

Dos años más tarde, fue invitada por la ciudad de Baccarat a exponer sus obras en el ayuntamiento, con una exposición individual titulada TrajectoireS, que ocupó las tres plantas de este magnífico edificio.

Tras visitar Japón, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania, expondrá en Monthureux sur Saône una instalación site-specific (Pyramid-ion® site) a 10 m de altura, realizada en vidrio soplado en el taller CERFAV de Vannes-le-Châtel (54).

In-situ-Installation der Glaskünstlerin aliM unter einer Pyramide in 10 m Höhe.

Die Künstlerin ist international für ihre sorgfältige Glasbearbeitung mit der Lötlampe bekannt.

Nach ihrer Rückkehr nach Frankreich war sie Preisträgerin des ersten FIMA in Baccarat mit einem Stück aus der Brennblase mit dem Titel MAYA.

Zwei Jahre später wurde sie von der Stadt Baccarat eingeladen, im Rathaus auszustellen: die Einzelausstellung « TrajectoireS », die sich über drei Etagen des prächtigen Gebäudes erstreckte.

Sie reiste durch Japan, die Schweiz, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Deutschland und präsentierte uns in Monthureux sur Saône eine In-situ-Installation (Pyramid-ion®) in 10 m Höhe aus mundgeblasenem Glas, die in der Werkstatt des CERFAV in Vannes-le-Châtel (54) hergestellt wurde.

Mise à jour le 2023-09-11 par VOSGES DEVELOPPEMENT