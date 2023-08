Animation Musicale dans la Galerie Commerciale Route de Bordeaux Arès, 23 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

L’école de musique présentera les instruments enseignés et ses différents groupes de musique, au cœur de la galerie commerciale « Les Portes du Bassin ».

Tout public – Gratuit..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Route de Bordeaux

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The music school will present the instruments it teaches and its different music groups, in the heart of the « Les Portes du Bassin » shopping mall.

Open to all – Free admission.

La escuela de música presentará los instrumentos que enseña y sus diferentes grupos musicales, en el corazón del centro comercial « Les Portes du Bassin ».

Gratis para todos.

Die Musikschule stellt die unterrichteten Instrumente und ihre verschiedenen Musikgruppen vor, im Herzen der Einkaufsgalerie « Les Portes du Bassin ».

Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès