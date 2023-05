Nocturne et musique à la Pagode de Chanteloup Route de Bléré, 2 juin 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Dans le cadre des « Rendez-Vous au Jardins 2023 » dont le thème est « Les musiques du jardin », la Pagode de Chanteloup vous propose un dîner-concert Jazz Manouche avec le groupe Trio ANASTAZÖR : dix ans d’expérience pour un voyage dans la sphère tsigane, de Django Reinhardt à Kusturica..

Samedi 2023-06-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 . 0 EUR.

Route de Bléré

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the « Rendez-Vous au Jardins 2023 », the theme of which is « Music from the garden », the Pagode de Chanteloup proposes a gypsy jazz dinner-concert with the group ANASTAZÖR: ten years of experience for a journey in the gypsy sphere, from Django Reinhardt to Kusturica.

En el marco del « Rendez-Vous au Jardins 2023 », cuyo tema es « La música del jardín », la Pagode de Chanteloup propone una cena-concierto de jazz gitano con el trío ANASTAZÖR: diez años de experiencia para un viaje en la esfera gitana, de Django Reinhardt a Kusturica.

Im Rahmen der « Rendez-Vous au Jardins 2023 » mit dem Thema « Musik im Garten » bietet die Pagode von Chanteloup ein Gypsy-Jazz-Dinner-Konzert mit dem Trio ANASTAZÖR an: zehn Jahre Erfahrung für eine Reise in die Sphäre der Zigeuner, von Django Reinhardt bis Kusturica.

