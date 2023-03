Audition de la classe de violon Route de Blanchardeau Lanvollon Lanvollon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon

Audition de la classe de violon Route de Blanchardeau, 11 avril 2023, Lanvollon

2023-04-11 18:30:00 – 2023-04-11 20:00:00

Route de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau

Lanvollon

Côtes dArmor Lanvollon . Les élèves de la classe de violon du Pôle d’Enseignement Artistique de Leff Armor communauté vous invitent à un concert où ils interpréteront quelques oeuvres travaillées avec leur professeur. +33 2 96 79 26 40 http://www.leffarmor.fr/pole-denseignement-artistique/ Route de Blanchardeau Moulin de Blanchardeau Lanvollon

