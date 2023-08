VIVE LA FRANCE : OPÉRA ET PEINTURE Route de Béziers Maraussan Catégories d’Évènement: Hérault

Maraussan VIVE LA FRANCE : OPÉRA ET PEINTURE Route de Béziers Maraussan, 21 septembre 2023, Maraussan. Maraussan,Hérault 18h30 : Vernissage exposition de peintures de Dominique Montjoie, Clive Van Hoek, Raymond Attanasio. 20h30 : Chefs d’œuvre des grands compositeurs français.

Chant : Marie Ange Todorovitch, Anais Constant, Luca Lombardo, Jean Marc Malzac Piano : Nathalie Steinberg..

2023-09-21 18:30:00 fin : 2023-09-21 . EUR.

Route de Béziers

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



6:30pm: Opening of paintings by Dominique Montjoie, Clive Van Hoek, Raymond Attanasio. 8:30pm: Masterpieces by the great French composers.

Singing : Marie Ange Todorovitch, Anais Constant, Luca Lombardo, Jean Marc Malzac Piano: Nathalie Steinberg. 18.30 h: Inauguración de los cuadros de Dominique Montjoie, Clive Van Hoek y Raymond Attanasio. 20.30 h: Obras maestras de los grandes compositores franceses.

Canto : Marie Ange Todorovitch, Anais Constant, Luca Lombardo, Jean Marc Malzac Piano: Nathalie Steinberg. 18:30 Uhr: Vernissage Ausstellung von Gemälden von Dominique Montjoie, Clive Van Hoek, Raymond Attanasio. 20:30 Uhr: Meisterwerke der großen französischen Komponisten.

18:30 Uhr: Vernissage Ausstellung von Gemälden von Dominique Montjoie, Clive Van Hoek, Raymond Attanasio. 20:30 Uhr: Meisterwerke der großen französischen Komponisten.

Gesang: Marie Ange Todorovitch, Anais Constant, Luca Lombardo, Jean Marc Malzac Piano: Nathalie Steinberg.

