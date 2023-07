LES NUITS DE PERDIGUIER Route de Béziers Maraussan, 28 juillet 2023, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Le château de Perdiguier vous invite à la deuxième soirée des Nuits de Perdiguer 2023, où vous pourrez assister au concert de The New Highwaymen, prêts à enflammer le château. Leur répertoire demeure aussi varié qu’captivant, mêlant les succès des Beatles, de Pink Floyd, de Coldplay et de la chanson française..

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 . EUR.

Route de Béziers

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Château de Perdiguier invites you to the second evening of Nuits de Perdiguer 2023, where you can enjoy a concert by The New Highwaymen, ready to set the château alight. Their repertoire remains as varied as it is captivating, mixing hits by the Beatles, Pink Floyd, Coldplay and French chanson.

El Château de Perdiguier le invita a la segunda velada de las Nuits de Perdiguer 2023, en la que podrá disfrutar de un concierto de The New Highwaymen, dispuestos a incendiar el château. Su repertorio sigue siendo tan variado como cautivador, mezclando éxitos de los Beatles, Pink Floyd, Coldplay y la chanson francesa.

Das Schloss Perdiguier lädt Sie zum zweiten Abend der Nuits de Perdiguer 2023 ein, an dem Sie das Konzert von The New Highwaymen erleben können, die bereit sind, das Schloss in Flammen zu setzen. Ihr Repertoire bleibt so vielfältig wie fesselnd und vermischt Hits der Beatles, Pink Floyd, Coldplay und des französischen Chansons.

