LOTO POUR OCTOBRE ROSE route de Beziers Avenue Pierre Castel Vias, 22 octobre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Le Comité des fêtes de Vias organise un loto au profit du Comité 34 de la Ligue contre le Cancer.

Rendez-vous au Gymnase Bernado à 14h..

route de Beziers

Avenue Pierre Castel

Vias 34450 Hérault Occitanie



The Comité des fêtes de Vias is organizing a bingo to benefit the Comité 34 de la Ligue contre le Cancer.

Meet at the Gymnase Bernado at 2pm.

El Comité des fêtes de Vias organiza un bingo a beneficio del Comité 34 de la Ligue contre le Cancer.

Cita en el Gymnase Bernado a las 14h.

Das Festkomitee von Vias organisiert ein Lotto zu Gunsten des Komitees 34 der Krebsliga.

Treffpunkt ist um 14 Uhr im Gymnasium Bernado.

Mise à jour le 2023-10-09 par Ex OT VIAS