Marché de Noël de Villiers-en-Plaine Route de Benet Villiers-en-Plaine, 2 décembre 2023, Villiers-en-Plaine.

Villiers-en-Plaine,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Villiers-en-Plaine aura lieu cette année les 2 et 3 décembre.

Au programme le 2 décembre :

– p’tit déj solidaire : 5€/pers

– marche solidaire de 8 km

– initiation aux handisports : 2€/pers

Au programme le 3 décembre pour le marché de Noël :

– artisanats, créateurs, producteurs locaux

– idées cadeaux

– balade en poney

– exposition et baptême en voiture de prestige : 5€/pers

Entrée gratuite, les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Voir flyer ci-contre pour toutes les informations pratiques et les coordonnées..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

Route de Benet Salle des fêtes de Villiers-en-Plaine

Villiers-en-Plaine 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This year’s Villiers-en-Plaine Christmas market will take place on December 2 and 3.

Program on December 2 :

– solidarity breakfast: 5?/pers

– 8 km solidarity walk

– introduction to handisports: 2?/pers

December 3: Christmas market:

– crafts, designers, local producers

– gift ideas

– pony rides

– exhibition and prestige car christening: 5?/pers

Admission free, profits donated to the Telethon.

See flyer opposite for practical information and contact details.

Este año, el Mercado de Navidad de Villiers-en-Plaine tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre.

En el programa del 2 de diciembre:

– desayuno solidario: 5 euros/persona

– caminata solidaria de 8 km

– iniciación al deporte para discapacitados: 2?/persona

Mercadillo navideño el 3 de diciembre

– artesanía, diseñadores, productores locales

– ideas para regalos

– paseos en poni

– exhibición y primer paseo en coche de prestigio: 5 euros/persona

La entrada es gratuita y todos los beneficios se destinarán al Telemaratón.

Consulte el folleto adjunto para obtener toda la información práctica y los datos de contacto.

Der Weihnachtsmarkt in Villiers-en-Plaine findet in diesem Jahr am 2. und 3. Dezember statt.

Das Programm am 2. Dezember:

– p’tit déj solidaire: 5?/Pers

– solidaritätsmarsch von 8 km

– einführung in den Behindertensport: 2 Personen

Programm für den Weihnachtsmarkt am 3. Dezember:

– kunsthandwerk, Designer, lokale Produzenten

– geschenkideen

– ponyreiten

– ausstellung und Taufe in einem Prestigefahrzeug: 5/Pers

Eintritt frei, die Einnahmen gehen an den Telethon.

Alle praktischen Informationen und Kontaktdaten finden Sie im nebenstehenden Flyer.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Niort Marais Poitevin