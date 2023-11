Atelier d’écriture Route de Belloc Urt, 3 décembre 2023, Urt.

Urt,Pyrénées-Atlantiques

La Scène nationale du Sud-Aquitain vous propose de partager le processus d’écriture de Delphine Hecquet. Autrice, metteure en scène, actrice, et nouvelle artiste compagnon, elle vous invite à découvrir son univers artistique tout en explorant le fil conducteur de la saison 23/24 : les multiples manières que nous avons d’habiter un lieu.

Nombre de places limité, réservation obligatoire. Prévoir d’apporter son repas..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. EUR.

Route de Belloc

Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Scène nationale du Sud-Aquitain invites you to share in Delphine Hecquet’s writing process. Author, director, actress and new companion artist, Delphine Hecquet invites you to discover her artistic universe, while exploring the theme of the 23/24 season: the many ways in which we inhabit a place.

Limited number of places, booking essential. Bring your own lunch.

La Scène nationale du Sud-Aquitain le invita a compartir el proceso de escritura de Delphine Hecquet. Autora, directora, actriz y nueva artista de compañía, le invita a descubrir su universo artístico al tiempo que explora el tema principal de la temporada 23/24: las múltiples maneras en que habitamos un lugar.

Plazas limitadas, imprescindible reservar. Traiga su propio almuerzo.

Die Scène nationale du Sud-Aquitain lädt Sie ein, am Schreibprozess von Delphine Hecquet teilzuhaben. Als Autorin, Regisseurin, Schauspielerin und neue Compagnon Artist lädt sie Sie ein, ihr künstlerisches Universum zu entdecken und gleichzeitig den roten Faden der Spielzeit 23/24 zu erforschen: die vielfältigen Arten, wie wir einen Ort bewohnen.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung erforderlich. Essen mitbringen.

