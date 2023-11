Marché de noël Route de Belleville Sury-près-Léré, 3 décembre 2023, Sury-près-Léré.

Sury-près-Léré,Cher

Venez vous réchauffer avec une boisson chaude, manger sur place des spécialités alsaciennes et découvrir nos producteurs et artisans pour terminer vos cadeaux !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 22:00:00. EUR.

Route de Belleville

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Come and warm up with a hot drink, dine on Alsatian specialities and discover our producers and craftsmen to complete your gifts!

Venga a calentarse con una bebida caliente, a cenar especialidades alsacianas y a descubrir a nuestros productores y artesanos para completar sus regalos

Wärmen Sie sich mit einem heißen Getränk auf, essen Sie vor Ort elsässische Spezialitäten und entdecken Sie unsere Produzenten und Handwerker, um Ihre Geschenke fertigzustellen!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois