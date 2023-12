EXPOSITION CRECHE NOTRE DAME DU PEYROU Route de Bédarieux Villeneuvette Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuvette EXPOSITION CRECHE NOTRE DAME DU PEYROU Route de Bédarieux Villeneuvette, 1 janvier 2024, Villeneuvette. Villeneuvette Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 14:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00 La crèche exposée dans la Chapelle est constituée essentiellement de santons traditionnels mis en scène dans différents tableaux. Elle est mise en oeuvre par l’association des Amis de la Chapelle du Peyrou.

La crèche exposée dans la Chapelle est constituée essentiellement de santons traditionnels mis en scène dans différents tableaux. Elle est mise en oeuvre par l’association des Amis de la Chapelle du Peyrou

La crèche exposée dans la Chapelle est constituée essentiellement de santons traditionnels mis en scène dans différents tableaux. Elle est mise en oeuvre par l’association des Amis de la Chapelle du Peyrou .

Route de Bédarieux

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT DU CLERMONTAIS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Villeneuvette Autres Code postal 34800 Lieu Route de Bédarieux Adresse Route de Bédarieux Ville Villeneuvette Departement Hérault Lieu Ville Route de Bédarieux Villeneuvette Latitude 43.6216394 Longitude 3.41371417 latitude longitude 43.6216394;3.41371417

Route de Bédarieux Villeneuvette Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuvette/