VIVEZ LA MAGIE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU ET DES VINS NOUVEAUX ! Route de Bédarieux Faugères, 18 novembre 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Au Caveau Vilavigne à partir de 10h30. Ouverture non stop. Dégustation, Bar de produits de la mer, vente sur place ou à emporter et ambiance conviviale. Bien plus qu’un vin, c’est une tradition et un art de vivre !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Route de Bédarieux

Faugères 34600 Hérault Occitanie



At Caveau Vilavigne from 10:30 am. Non-stop opening. Tasting, seafood bar, take-away or on-the-spot sales and friendly atmosphere. Much more than a wine, it’s a tradition and a way of life!

En Caveau Vilavigne a partir de las 10.30 h. Abierto ininterrumpidamente. Degustación, marisquería, venta para llevar o in situ y ambiente agradable. Mucho más que un vino, ¡es una tradición y una forma de vida!

Im Weinkeller Vilavigne ab 10:30 Uhr. Nonstop geöffnet. Weinprobe, Bar mit Meeresfrüchten, Verkauf vor Ort oder zum Mitnehmen und gesellige Atmosphäre. Viel mehr als nur ein Wein, es ist eine Tradition und eine Lebenskunst!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT AVANT-MONTS