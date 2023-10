[COMPLET] BALADE & CHAMPIGNONS EN FORÊT DE CHAMBIERS Route de Beauvau Durtal, 11 octobre 2023, Durtal.

Durtal,Maine-et-Loire

C’est l’automne ! Partez en forêt de Chambiers pour cueillir des champignons et profiter des paysages automnaux aux couleurs enflammées !.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 17:00:00. .

Route de Beauvau

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



It’s autumn! Head off to the Chambiers forest to pick mushrooms and enjoy the fiery autumn colors!

¡Es otoño! Dirígete al bosque de Chambiers para recoger setas y disfrutar de los colores del otoño

Es ist Herbst! Machen Sie sich auf den Weg in den Wald von Chambiers, um Pilze zu sammeln und die herbstliche Landschaft mit ihren feurigen Farben zu genießen!

