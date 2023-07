Piscine du Centre aqualudique Rivéa Route de Beauraing Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Bassin sportif de 25m, bassin nordique à 32°C, fosse de plongée, toboggan de 70m, pentagliss, bowling (6 pistes), plage et bassin extérieurs, terrain de jeu, cafétéria et centre de remise en forme. Caleçon de bain INTERDIT. ENJOY SUMMER : Du 1er juillet au 3 septembre 2023 : La piscine est ouverte 7j/7 de 10h à 19h. A noter : Période Scolaire Lundi 12h/13h15 (Bassin sportif uniquement) et 16h30/19h00 Mardi 12h/13h15 (Bassin sportif uniquement ) et 16h30/19h00 Mercredi 9h00/12h00 – 14h00/19h00 Jeudi 12h/13h15 (Bassin sportif uniquement) et 16h30/19h00 Vendredi 12h/13h15 (Bassin sportif uniquement) et 16h30/21h00 Samedi 10h00/12h30 – 14h00/18h00 Dimanche 9h00/12h30 – 14h00/18h00 Période Vacances (belges et françaises) Horaires été : Du lundi au dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 Aquabike (vélo dans l’eau) à 10 €/séance de 30 mn. En été, structures gonflables extérieursUn service de transport est assuré par les bus TEC ligne n° 422. Les arrêts de bus sont : – Quatre Cheminées – Intermarché – COSEC Berthelot – gare – place Méhul – Pont des Américains – place de la République – cimetière Notre Dame – église Notre Dame – pont du Luxembourg – centre Aqualudique.Le centre aqualudique est desservi du lundi au vendredi dans le sens Givet Beauraing à 8h04, 13h43 et 17h50 avec un arrêt supplémentaire le vendredi à 11h45. Ces horaires varient légèrement durant les vacances scolaires belges.A noter que le bus ne circule pas les samedis, dimanches et jours fériés. L’accès au car est ouvert à tous les usagers, français ou belges, moyennant le paiement d’un titre de transport..

Route de Beauraing

Givet 08600 Ardennes Grand Est



25m sports pool, 32°C Nordic pool, diving pit, 70m slide, pentagliss, bowling (6 lanes), outdoor beach and pool, playground, cafeteria and fitness center. Swimming trunks FORBIDDEN. ENJOY SUMMER: From July 1 to September 3, 2023: The pool is open 7 days a week from 10am to 7pm. Please note: School period Monday 12:00/13:15 (Sports pool only) and 16:30/19:00 Tuesday 12:00/13:15 (Sports pool only) and 16:30/19:00 Wednesday 9:00/12:00 ? 14h00/19h00 Thursday 12h/13h15 (Sports pool only) and 16h30/19h00 Friday 12h/13h15 (Sports pool only) and 16h30/21h00 Saturday 10h00/12h30 – 14h00/18h00 Sunday 9h00/12h30 – 14h00/18h00 Holiday period (Belgian and French) Summer hours: Monday to Sunday 10h00 to 13h00 and 14h00 to 19h00 Aquabike (water bike) at 10 ?/30-minute session. In summer, outdoor inflatablesA transport service is provided by TEC bus line no. 422. Bus stops are : – Quatre Cheminées – Intermarché – COSEC Berthelot – train station – place Méhul – Pont des Américains – place de la République – Notre Dame cemetery – Notre Dame church – Luxembourg bridge – aqualudic center.the aqualudic center is served Monday to Friday in the Givet Beauraing direction at 8.04am, 1.43pm and 5.50pm, with an additional stop on Fridays at 11.45am. Please note that the bus does not run on Saturdays, Sundays and public holidays. Access to the bus is open to all users, French or Belgian, on payment of a ticket.

Piscina deportiva de 25 m, piscina nórdica a 32°C, foso de clavados, tobogán de 70 m, pentagliss, bolera (6 pistas), playa y piscina al aire libre, parque infantil, cafetería y gimnasio. Bañadores PROHIBIDOS. DISFRUTE DEL VERANO: Del 1 de julio al 3 de septiembre de 2023: La piscina está abierta los 7 días de la semana de 10h a 19h. Atención: Periodo escolar Lunes 12:00/13:15 (sólo piscina deportiva) y 16:30/19:00 Martes 12:00/13:15 (sólo piscina deportiva) y 16:30/19:00 Miércoles 9:00/12:00 ? 14:00/7:00 Jueves 12:00/13:15 (sólo piscina deportiva) y 16:30/7:00 Viernes 12:00/13:15 (sólo piscina deportiva) y 16:30/21:00 Sábado 10:00/12:30 – 14:18 Domingo 9:00/12:30 – 14:18 Periodo de vacaciones (belgas y franceses) Horario de verano: de lunes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 Aquabike (bicicleta en el agua) 10 € / sesión de 30 minutos. En verano, hinchables al aire libreUn servicio de transporte es proporcionado por la línea de autobús TEC nº 422. Las paradas de autobús son : – Quatre Cheminées – Intermarché – COSEC Berthelot – estación de ferrocarril – place Méhul – Pont des Américains – place de la République – cementerio de Notre Dame – iglesia de Notre Dame – puente de Luxemburgo – centro acuáticoEl centro acuático tiene servicio de lunes a viernes en dirección Givet Beauraing a las 8.04 h, 13.43 h y 17.50 h, con una parada suplementaria los viernes a las 11.45 h. Estos horarios varían ligeramente durante el verano belga. Estos horarios varían ligeramente durante las vacaciones escolares belgas, pero el autobús no circula los sábados, domingos ni festivos. El acceso al autobús está abierto a todos los usuarios, franceses o belgas, previo pago de un billete.

25m-Sportbecken, 32°C warmes Nordic-Walking-Becken, Tauchgrube, 70m-Rutsche, Pentagliss, Bowling (6 Bahnen), Strand und Außenbecken, Spielplatz, Cafeteria und Fitnesscenter. Badeshorts sind NICHT erlaubt. ENJOY SUMMER: Vom 1. Juli bis zum 3. September 2023 : Das Schwimmbad ist 7 Tage die Woche von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie: Schulzeit Montag 12.00/13.15 Uhr (nur Sportbecken) und 16.30/19.00 Uhr Dienstag 12.00/13.15 Uhr (nur Sportbecken ) und 16.30/19.00 Uhr Mittwoch 9.00/12.00 Uhr ? 14.00/19.00 Uhr Donnerstag 12.00/13.15 Uhr (nur Sportbecken) und 16.30/19.00 Uhr Freitag 12.00/13.15 Uhr (nur Sportbecken) und 16.30/21.00 Uhr Samstag 10.00/12.30 Uhr – 14.00/18.00 Uhr Sonntag 9.00/12.30 Uhr – 14.00/18.00 Uhr Ferienzeit (belgische und französische) Öffnungszeiten Sommer: Montag bis Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr Aquabike (Fahrrad im Wasser) zu 10 ?/Sitzung von 30 Min. Im Sommer Hüpfburgen im FreienEin Transportservice wird von den TEC-Bussen der Linie Nr. 422 angeboten. Die Bushaltestellen sind : – Quatre Cheminées – Intermarché – COSEC Berthelot – Bahnhof – Place Méhul – Pont des Américains – Place de la République – cimetière Notre Dame – Eglise Notre Dame – Pont du Luxembourg – Centre Aqualudique.Das Centre Aqualudique wird von Montag bis Freitag in Richtung Givet Beauraing um 8:04, 13:43 und 17:50 Uhr bedient, mit einer zusätzlichen Haltestelle am Freitag um 11:45 Uhr. Während der belgischen Schulferien ändern sich diese Fahrpläne geringfügig.Bitte beachten Sie, dass der Bus samstags, sonntags und an Feiertagen nicht fährt. Der Bus steht allen französischen und belgischen Fahrgästen gegen Zahlung eines Fahrscheins offen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme