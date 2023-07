Espace forme Rivéa Route de Beauraing Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Ouverture Espace forme et bien être : (Fitness- Cardio-training – Balnéo) Horaires été : Du lundi au vendredi de 9h15 à 20h00 Samedi et dimanche de 10h à 19h Réservé aux adultes Nouveau depuis 2019 : Cross Training.

Route de Beauraing

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Opening Fitness and wellness area: (Fitness- Cardio-training – Balneo) Summer opening hours: Monday to Friday from 9:15 am to 8:00 pm Saturday and Sunday from 10:00 am to 7:00 pm Reserved for adults New since 2019: Cross Training

Horario de apertura Zona de fitness y bienestar: (Fitness- Cardio-training – Balneo) Horario de verano: de lunes a viernes de 9:15 a 20:00 horas Sábado y domingo de 10:00 a 19:00 horas Reservado para adultos Nuevo a partir de 2019: Cross Training

Eröffnung Fitness- und Wellnessbereich: (Fitness- Cardio-Training – Balneo) Öffnungszeiten Sommer: Montag bis Freitag von 9:15 bis 20:00 Uhr Samstag und Sonntag von 10:00 bis 19:00 Uhr Nur für Erwachsene Neu seit 2019: Cross Training

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme