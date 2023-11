Repas et soirée du réveillon Route de Beaumont Marsalès, 31 décembre 2023, Marsalès.

Marsalès,Dordogne

Repas et soirée du réveillon à la salle des fêtes de Marsalès. Informations complémentaires à venir..

2023-12-31

Route de Beaumont Salle des fêtes

Marsalès 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve dinner and party at the Marsalès village hall. Further information to follow.

Cena y fiesta de Nochevieja en el ayuntamiento de Marsalès. Más información próximamente.

Essen und Silvesterabend in der Festhalle von Marsalès. Weitere Informationen folgen.

