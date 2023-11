Team Building Route de Bayonne Billère, 31 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Comédie rythmée à 10 personnages

Les organisateurs de ce week-end en entreprise ont eu la curieuse idée de réunir des Professeurs d’école et des Agents immobiliers… Autant dire qu’il s’agit pour le pauvre animateur de tenter l’impossible, mélanger l’huile et l’eau.

Une belle occasion pour nous de caricaturer à loisir ces deux catégories professionnelles.

Attention, effets spéciaux à ne pas manquer (tir à la corde, rafting, saut à l’élastique…).

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Route de Bayonne Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fast-paced comedy with 10 characters

The organizers of this corporate weekend had the curious idea of bringing together school teachers and real estate agents? For the poor host, it’s a case of trying the impossible: mixing oil and water.

A great opportunity for us to caricature these two professional categories at our leisure.

Special effects not to be missed (tug-of-war, rafting, bungee jumping, etc.)

Comedia trepidante con 10 personajes

Los organizadores de este fin de semana de empresa tuvieron la curiosa idea de reunir a profesores de escuela y agentes inmobiliarios.. En otras palabras, el pobre anfitrión tiene que intentar lo imposible, mezclar agua y aceite.

Una gran oportunidad para caricaturizar a nuestro antojo estas dos categorías profesionales.

Atención: efectos especiales que no hay que perderse (tira y afloja, rafting, puenting, etc.)

Rhythmische Komödie mit 10 Charakteren

Die Organisatoren dieses Wochenendes in einem Unternehmen hatten die kuriose Idee, Schullehrer und Immobilienmakler zusammenzubringen Das bedeutet, dass der arme Moderator das Unmögliche versuchen muss, nämlich Öl und Wasser zu mischen.

Eine gute Gelegenheit für uns, die beiden Berufsgruppen nach Herzenslust zu karikieren.

Achtung, Spezialeffekte dürfen nicht fehlen (Seilziehen, Rafting, Bungee-Jumping?)

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Pau