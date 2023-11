Le dîner de cons Route de Bayonne Billère, 31 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Toujours difficile de reprendre une pièce très connue.

Mais après le franc succès du Prénom la saison passée, nous avons décidé de nous lancer dans un dîner de cons un peu particulier, puisque notre con, notre Jacques Villeret, notre François Pignon, sera une femme, Julie Vivona que beaucoup ont vu et apprécié dans son seul en scène.

Son hôte sera aussi une femme et tout est largement revisité par ce stratagème et la magie de la scène, le direct du spectacle vivant.

Une belle soirée en perspective..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Route de Bayonne Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s always difficult to cover a well-known piece.

But after the resounding success of Le Prénom last season, we’ve decided to take on a dinner party with a twist, since our jerk, our Jacques Villeret, our François Pignon, will be a woman, Julie Vivona, whom many have seen and appreciated in her one-woman show.

Her host will also be a woman, and everything is revisited through this stratagem and the magic of the stage, the directness of live performance.

A beautiful evening in prospect.

Siempre es difícil revivir una obra conocida.

Pero tras el rotundo éxito de Le Prénom la temporada pasada, hemos decidido afrontar una cena un poco especial, ya que nuestro imbécil, nuestro Jacques Villeret, nuestro François Pignon, será una mujer, Julie Vivona, a la que muchos han visto y disfrutado en su espectáculo unipersonal.

Su anfitriona también será una mujer, y todo se revisará a través de esta estratagema y de la magia del escenario, del espectáculo en vivo.

Esperamos que sea una velada maravillosa.

Es ist immer schwierig, ein sehr bekanntes Stück wieder aufzugreifen.

Aber nach dem großen Erfolg von Le Prénom in der letzten Saison haben wir beschlossen, uns auf ein etwas ungewöhnliches Diner de Cons einzulassen, da unser Con, unser Jacques Villeret, unser François Pignon eine Frau sein wird, Julie Vivona, die viele in ihrem Solo gesehen und geschätzt haben.

Ihr Gastgeber wird ebenfalls eine Frau sein, und alles wird weitgehend durch diese List und die Magie der Bühne, die Direktheit des Live-Entertainments, revidiert.

Ein schöner Abend in Aussicht.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Pau