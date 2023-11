L’Aveu Route de Bayonne Billère, 31 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Comédie style « boulevard contemporain »

Michel déforme parfois, un peu, beaucoup, immensément, la vérité. Bref, c’est un gros menteur. Un très gros, un immense, un maître.

Mais cette tendance entraîne souvent son usager sur des chemins escarpés et imprévus, nécessitant de mentir à nouveau, et encore et encore.

Sa femme, son meilleur ami et sa maîtresse en subissent les conséquences, tour à tour victimes ou complices.

Mais peut-être chacun d’eux n’est-il pas, non plus, tout à fait innocent…..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Route de Bayonne Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Contemporary boulevard » style comedy

Michel sometimes distorts the truth, a little, a lot, immensely. In short, he’s a big liar. A very big one, an immense one, a master.

But this tendency often leads his users down steep, unforeseen paths, requiring them to lie again and again and again.

His wife, his best friend and his mistress suffer the consequences, in turn victims or accomplices.

But perhaps each of them is not entirely innocent either?

Comedia de estilo « bulevar contemporáneo

Michel a veces distorsiona la verdad, un poco, mucho, inmensamente. En resumen, es un gran mentiroso. Un mentiroso muy grande, enorme, magistral.

Pero esta tendencia le lleva a menudo por caminos escarpados e inesperados, que le obligan a mentir una y otra y otra vez.

Su mujer, su mejor amigo y su amante sufren las consecuencias, a su vez víctimas o cómplices.

Pero, ¿quizás cada uno de ellos tampoco sea del todo inocente?

Komödie im Stil des « zeitgenössischen Boulevards »

Michel verdreht manchmal, ein bisschen, viel, immens, die Wahrheit. Kurz gesagt, er ist ein großer Lügner. Ein sehr großer, ein riesiger, ein Meister.

Aber diese Neigung führt ihn oft auf steile und unvorhergesehene Pfade, auf denen er wieder und wieder und wieder lügen muss.

Seine Frau, sein bester Freund und seine Geliebte müssen die Konsequenzen tragen und werden zu Opfern oder Komplizen.

Aber vielleicht ist auch jeder von ihnen nicht ganz unschuldig?

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Pau