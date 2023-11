L’Aveu Route de Bayonne Billère, 15 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Edouard est un menteur né, et ça ne s’arrange pas. Seulement voilà, le sport est délicat, et le piège a tendance à finir par se refermer sur soi-même.

Le mari, la femme, la maîtresse et le meilleur ami… Quatuor gagnant des pièces de boulevard… Tout y est, mais avec un humour résolument moderne..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Route de Bayonne Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Edouard is a born liar, and it doesn’t get any easier. But the sport is tricky, and the trap tends to close in on itself.

Husband, wife, mistress and best friend? The winning quartet of boulevard plays? It’s all there, but with a resolutely modern sense of humor.

Edouard es un mentiroso nato, y no lo tiene nada fácil. Pero el deporte es tramposo, y la trampa tiende a cerrarse sobre ti.

¿Marido, mujer, amante y mejor amigo? ¿El cuarteto ganador de las obras del bulevar? Todo está ahí, pero con un sentido del humor decididamente moderno.

Edouard ist ein geborener Lügner, und es wird nicht besser. Doch der Sport ist heikel und die Falle schnappt irgendwann zu.

Der Ehemann, die Ehefrau, die Geliebte und der beste Freund? Das erfolgreiche Quartett der Boulevardstücke? Alles ist da, aber mit einem modernen Humor.

