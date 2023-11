Le Graffiti Route de Bayonne Billère, 14 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Comédie grinçante sur monsieur-tout-le monde

Les Lebrun viennent d’emménager dans un nouvel appartement. Ils ne connaissent personne. Et pourtant, gravé dans l’ascenseur, ce graffiti. Lebrun = con

Monsieur Lebrun va mener l’enquête dans le voisinage, et rencontrer des voisins à l’esprit très éclairés, ouvert d’esprit et compréhensifs face à cette situation…

Enfin, ça c’est un point de vue. Vous pourrez vous forger le vôtre, sur Lebrun comme sur ses sympathiques voisins….

Route de Bayonne Salle de Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A wry comedy about the man in the street

The Lebruns have just moved into a new apartment. They don’t know a soul. And yet, engraved in the elevator, this graffiti. Lebrun = con

Monsieur Lebrun is going to investigate the neighborhood, and meet some very enlightened, open-minded and understanding neighbors?

Well, that’s one point of view. You can make up your own, about Lebrun and his friendly neighbors?

Una comedia descarnada sobre el hombre de la calle

Los Lebrun acaban de mudarse a un piso nuevo. No conocen a nadie. Y, sin embargo, tienen grabado este grafiti en el ascensor. Lebrun = estafa

El Sr. Lebrun va a investigar en el barrio y conocer a unos vecinos muy ilustrados, abiertos y comprensivos..

Bueno, ese es un punto de vista. Puedes inventar el tuyo propio, sobre Lebrun y sus amables vecinos?

Grinsende Komödie über Jedermann

Die Lebruns sind gerade in eine neue Wohnung gezogen. Sie kennen niemanden. Und doch ist in den Fahrstuhl dieses Graffiti eingraviert. Lebrun = Arschloch

Herr Lebrun stellt Nachforschungen in der Nachbarschaft an und trifft auf Nachbarn mit einem sehr aufgeklärten Geist, die aufgeschlossen sind und Verständnis für die Situation haben

Das ist nur eine Sichtweise. Sie können sich Ihre eigene bilden, sowohl über Lebrun als auch über seine sympathischen Nachbarn

