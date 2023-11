Marché de Noël Route de Baure Orthez, 3 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Une trentaine d’exposants vous proposeront tout ce qu’il faut pour des fêtes de fin d’années réussies. Présence de créateurs, artisans, et métier de bouche.

De nombreuses animations à destination des enfants ne manqueront pas ainsi que la présence du magicien Otto-Bus courant l’après midi et la venue Père Noël tout au long de la journée.

Tombola..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Route de Baure Salle polyvalente de Sainte-Suzanne

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Some thirty exhibitors will be offering everything you need for a successful festive season. Designers, craftspeople and food artisans will be on hand.

There will be plenty of entertainment for children, as well as the presence of the magician Otto-Bus in the afternoon, and Santa Claus throughout the day.

Tombola.

Una treintena de expositores le ofrecerán todo lo que necesita para pasar con éxito las fiestas. También habrá diseñadores, artesanos y gastrónomos.

No faltarán las animaciones para los niños, así como la presencia del mago Otto-Bus por la tarde y de Papá Noel durante todo el día.

Tómbola.

Rund 30 Aussteller bieten Ihnen alles, was Sie für ein gelungenes Weihnachtsfest brauchen. Designer, Handwerker und Gastronomiebetriebe sind vertreten.

Zahlreiche Animationen für Kinder werden nicht fehlen, ebenso wie die Anwesenheit des Zauberers Otto-Bus am Nachmittag und der Besuch des Weihnachtsmanns den ganzen Tag über.

Tombola.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Coeur de Béarn