Concert ABS à Speedzone Route de Banvou Flers, 9 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Concert de pop & rock du groupe ABS le samedi 9 décembre 2023 à 21h à Speedzone.

Entrée gratuite.

Restauration rapide et bar sur place..

2023-12-09 21:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Route de Banvou Speedzone

Flers 61100 Orne Normandie



Pop & rock concert by ABS on Saturday, December 9, 2023 at 9pm at Speedzone.

Free admission.

Fast food and bar on site.

Concierto de pop y rock de ABS el sábado 9 de diciembre de 2023 a las 21:00 en Speedzone.

Entrada gratuita.

Comida rápida y bar in situ.

Pop- & Rockkonzert der Band ABS am Samstag, den 9. Dezember 2023 um 21 Uhr in Speedzone.

Der Eintritt ist frei.

Schnellrestaurants und Bar vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-23 par Flers agglo