Courses hippiques Route d’Avranches Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 11 juin 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Trot. Début des opérations à 13h30 sur l’hippodrome de Villedieu-les-Poêles. Restauration sur place, animations. Renseignements : 06 32 54 05 43..

2023-06-11 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Route d’Avranches Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Trotting. Operations start at 1:30pm on the Villedieu-les-Poêles racecourse. Catering on site, entertainment. Information: 06 32 54 05 43.

Trote. Inicio de las operaciones a las 13.30 h en el hipódromo de Villedieu-les-Poêles. Restauración in situ, animaciones. Información: 06 32 54 05 43.

Trab. Beginn um 13:30 Uhr auf der Pferderennbahn in Villedieu-les-Poêles. Verpflegung vor Ort, Animationen. Informationen: 06 32 54 05 43.

