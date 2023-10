Petit Marché à la Ferme Route d’Auch Uglas, 5 novembre 2023, Uglas.

Uglas,Hautes-Pyrénées

Marché de producteurs et animations sur le parking de la chèvrerie :

Producteurs locaux, restauration, visite de la chèvrerie, animations et café..

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 13:00:00. .

Route d’Auch UGLAS

Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Farmers’ market and entertainment in the goat farm parking lot:

Local producers, catering, tour of the goat farm, entertainment and coffee.

Mercado agrícola y animación en el aparcamiento de la granja de cabras:

Productores locales, catering, visita a la granja de cabras, animación y café.

Bauernmarkt und Animationen auf dem Parkplatz des Ziegenhofs :

Lokale Produzenten, Essen, Besichtigung des Ziegenhofs, Animationen und Kaffee.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65