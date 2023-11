RDV GOURMAND / DOMAINE DE LA DOURBIE. Route d’Aspiran Canet, 2 décembre 2023, Canet.

Canet,Hérault

Le Guide BAO organise des RVD Gourmands pour vous permettre de découvrir les plus belles Adresses de l’Hérault et de l’Aude.

Visite guidée du Domaine puis dégustation de 4 délices salés de producteurs locaux, accordés aux vins du Domaine (olives, tartinades, …)

Jus de fruits locaux pour les enfants.

Les enfants sont les bienvenus mais doivent rester sous la surveillance des parents..

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Route d’Aspiran

Canet 34800 Hérault Occitanie



The BAO Guide organizes Gourmet RVDs to help you discover the finest addresses in Hérault and Aude.

Guided tour of the Domaine, followed by a tasting of 4 savory delights from local producers, paired with Domaine wines (olives, spreads, etc.)

Local fruit juices for children.

Children are welcome, but must remain under parental supervision.

La Guía BAO organiza RVD gastronómicos para ayudarle a descubrir los mejores lugares para comer en Hérault y Aude.

Visita guiada de la finca, seguida de una degustación de 4 delicias saladas de productores locales, maridadas con los vinos de la finca (aceitunas, cremas para untar, etc.)

Zumos de frutas locales para los niños.

Los niños son bienvenidos, pero deben permanecer bajo la supervisión de sus padres.

Der BAO Guide organisiert Gourmet-RVDs, damit Sie die schönsten Adressen in den Departements Hérault und Aude entdecken können.

Geführte Besichtigung des Weinguts und anschließende Verkostung von 4 salzigen Köstlichkeiten lokaler Erzeuger, die auf die Weine des Weinguts abgestimmt sind (Oliven, Brotaufstriche, …)

Lokale Fruchtsäfte für die Kinder.

Kinder sind willkommen, müssen aber unter der Aufsicht der Eltern bleiben.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT DU CLERMONTAIS