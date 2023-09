30e anniversaire de la kermesse, de Sainte-Quitterie Route d’Arzacq Doumy, 8 octobre 2023, Doumy.

Doumy,Pyrénées-Atlantiques

A 11h30 : apéritif animé par le chœur basque Hegaldia.

A 12h30 : repas servi sous le chapiteau (réservation obligatoire avant le 30 septembre).

De 11h30 à 18h : vingt stands permettront aux petits et aux grands de s’amuser, se restaurer, s’habiller, acheter des livres, des crêpes, des pâtisseries, des fleurs, des bibelots, des pommes, des nems, de la confiture, de la porcelaine peinte à la main, de l’artisanat sénégalais, de la daube de Sainte-Quitterie en boîte, etc.

Il y aura aussi divers jeux : lapinodrome, tir à la carabine, coin-coin, pêche aux cadeaux et château gonflable..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Route d’Arzacq Sanctuaire Saint Quitterie

Doumy 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11:30 am: aperitif hosted by the Basque choir Hegaldia.

12:30 pm: meal served under the big top (reservation required before September 30).

From 11:30 a.m. to 6 p.m.: twenty stalls offering fun, food, clothes, books, pancakes, pastries, flowers, knick-knacks, apples, egg rolls, jam, hand-painted porcelain, Senegalese crafts, tinned Sainte-Quitterie daube, and more.

There will also be a variety of games: bunny park, rifle shooting, quack corner, gift fishing and bouncy castle.

A las 11.30 h: aperitivo a cargo del coro vasco Hegaldia.

A las 12.30 h: comida en la carpa (previa reserva antes del 30 de septiembre).

De 11.30 a 18.00 h: veinte puestos que ofrecen diversión, comida, ropa, libros, crepes, pasteles, flores, baratijas, manzanas, rollitos de huevo, mermelada, porcelana pintada a mano, artesanía senegalesa, latas de Sainte-Quitterie daube, y mucho más.

También habrá juegos variados, como una carrera de conejos, tiro con carabina, un rincón de charlatanes, pesca de regalos y un castillo hinchable.

Um 11:30 Uhr: Aperitif mit dem baskischen Ch?ur Hegaldia.

Um 12.30 Uhr: Essen im Festzelt (Reservierung bis zum 30. September erforderlich).

Von 11.30 bis 18.00 Uhr: An zwanzig Ständen können sich Groß und Klein vergnügen, essen, anziehen, Bücher, Crêpes, Gebäck, Blumen, Nippes, Äpfel, Frühlingsrollen, Marmelade, handbemaltes Porzellan, senegalesisches Kunsthandwerk, Daube de Sainte-Quitterie in der Dose usw. kaufen.

Es wird auch verschiedene Spiele geben: Kaninodrom, Gewehrschießen, Quak-Ecke, Angeln nach Geschenken und eine Hüpfburg.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN