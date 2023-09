Match CAB – Stade Toulousain et soirée Bodega Route d’Arnac Arnac-Pompadour, 7 octobre 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

A l’occasion des 80 ans de Pierre Villepreux, ancien joueur international de rugby originaire de Pompadour, le CAP 100 organise un match amical entre le C.A. Brive et le Stade Toulousain. Le match sera suivi d’une soirée Bodega.

Coup d’envoi du match à 16h, soirée bodega à partir de 19h.

Menu repas bodega : charcuterie et crudités, cochon cuit au four à bois, haricots blancs, fromage, tarte aux framboises (boissons non comprises). Réservation repas au 07 89 04 52 88 (places limitées).

Pas de réservation au préalable pour le match, achats de billets et règlements uniquement sur place le jour J..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:30:00. EUR.

Route d’Arnac Stade Pierre Villepreux

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the 80th birthday of Pierre Villepreux, a former international rugby player from Pompadour, CAP 100 is organizing a friendly match between C.A. Brive and Stade Toulousain. The match will be followed by a Bodega evening.

Kick-off at 4pm, bodega party from 7pm.

Bodega meal menu: charcuterie and crudités, wood-fired pig, white beans, cheese, raspberry tart (drinks not included). Meal reservations on 07 89 04 52 88 (places are limited).

No advance booking for the match, tickets to be purchased and paid for on the day.

Con motivo del 80 cumpleaños de Pierre Villepreux, antiguo jugador internacional de rugby de Pompadour, CAP 100 organiza un partido amistoso entre el C.A. Brive y el Stade Toulousain. El partido irá seguido de una velada Bodega.

El partido dará comienzo a las 16:00 horas, seguido de una bodega a partir de las 19:00 horas.

Menú de la comida de bodega: embutidos y verduras crudas, cochinillo al horno de leña, judías blancas, queso, tarta de frambuesa (bebidas no incluidas). Reserva obligatoria en el 07 89 04 52 88 (plazas limitadas).

No se requiere reserva previa para el partido. Las entradas sólo pueden adquirirse y pagarse el mismo día.

Anlässlich des 80. Geburtstags von Pierre Villepreux, einem ehemaligen internationalen Rugbyspieler aus Pompadour, organisiert der CAP 100 ein Freundschaftsspiel zwischen dem C.A. Brive und Stade Toulousain. Im Anschluss an das Spiel findet ein Bodega-Abend statt.

Anpfiff des Spiels um 16 Uhr, Bodega-Abend ab 19 Uhr.

Menü Bodega-Essen: Aufschnitt und Rohkost, im Holzofen gegartes Schwein, weiße Bohnen, Käse, Himbeertorte (Getränke nicht inbegriffen). Reservierung für das Essen unter 07 89 04 52 88 (begrenzte Plätze).

Keine Vorreservierung für das Spiel, Kartenkauf und Bezahlung nur vor Ort am Tag X.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze