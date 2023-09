FASCINANT WEEK-END – SOIRÉE CONCERT AU COMPTOIR DE BEAUPRÉ Route d’Armissan Narbonne, 19 octobre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Le comptoir des vignes au DOMAINE DE BEAUPRE vous ouvre ses portes pour le Fascinant week-end Vignobles et Découvertes.

Le vendredi 15 Octobre à partir de 19h , plongez dans une ambiance guinguette avec concert.

Pour accompagner votre soirée Cathy et Laurent vous proposent un accord fromages fermiers de France (Auvergne, Savoie, Normandie et Occitanie) et vins du domaine.

Réservation conseillée.

En cas de mauvais temps la soirée sera annulée.

2023-10-19 19:00:00 fin : 2023-10-20 23:00:00. .

Route d’Armissan

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Le comptoir des vignes at DOMAINE DE BEAUPRE opens its doors to you for the Fascinating Vignobles et Découvertes weekend.

On Friday October 15th from 7pm, immerse yourself in a guinguette atmosphere with live music.

To accompany your evening, Cathy and Laurent propose a pairing of farmhouse cheeses from France (Auvergne, Savoie, Normandy and Occitanie) and estate wines.

Reservations recommended.

In the event of bad weather, the evening will be cancelled

El comptoir des vignes de DOMAINE DE BEAUPRE le abre sus puertas para el fin de semana Fascinantes Vignobles et Découvertes.

El viernes 15 de octubre a partir de las 19:00 h, sumérjase en un ambiente guinguette con música en directo.

Para acompañar la velada, Cathy y Laurent servirán una selección de quesos de granja de Francia (Auvernia, Saboya, Normandía y Occitania) con vinos de la finca.

Se recomienda reservar.

En caso de mal tiempo, se anulará la velada

Das Weinkontor im DOMAINE DE BEAUPRE öffnet seine Türen für das faszinierende Wochenende « Vignobles et Découvertes » (Weinberge und Entdeckungen).

Am Freitag, den 15. Oktober ab 19 Uhr tauchen Sie ein in eine Guinguette-Atmosphäre mit Konzert.

Um Ihren Abend zu begleiten, bieten Ihnen Cathy und Laurent eine Kombination aus Bauernkäse aus Frankreich (Auvergne, Savoyen, Normandie und Okzitanien) und Weinen des Weinguts an.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Bei schlechtem Wetter wird der Abend abgesagt

