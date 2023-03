RANDO D’OR VTT DES TÊTES BRÛLEES Route d’Apremont-la-Forêt Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

RANDO D'OR VTT DES TÊTES BRÛLEES Route d'Apremont-la-Forêt, 2 juillet 2023, Saint-Mihiel

Meuse . Randonnée VTT faisant partie des 12 épreuves labellisées « Rando d’Or » par la FFC au niveau national.

L’événement propose :

– 4 parcours VTT : 12 km, 25 km, 35 km, 70 km.

– 2 parcours de marche, technique et ludique. tetesbruleesvtt@gmail.com +33 6 72 47 92 76 http://www.xn--ttesbrles-h4ae3s.fr/ Meuse Attractivité/4runners

