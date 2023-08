JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT TRIO HARPE ET CONTRABASSE Route d’Aniane Gignac, 17 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Duo Keryda (Sara Evans et Damien Papin) Harpe et Contrebasse

Soliste harpe Clélia Munoz Mertens

Concert suivi d’un apéritif convivial autour des vins du Domaine de Rieussec.

Entrée libre sur présentation de la carte d’adhérent à l’association Clave de Sol.

Possibilité d’adhérer sur place..

2023-09-17 18:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Route d’Aniane

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Duo Keryda (Sara Evans and Damien Papin) Harp and double bass

Harp soloist Clélia Munoz Mertens

Concert followed by a convivial aperitif featuring Domaine de Rieussec wines.

Free admission on presentation of your Clave de Sol membership card.

Membership available on site.

Dúo Keryda (Sara Evans y Damien Papin) Arpa y contrabajo

Arpa solista Clélia Munoz Mertens

Concierto seguido de un aperitivo con vinos del Domaine de Rieussec.

Entrada gratuita presentando el carné de socio de la Clave de Sol.

Abono disponible in situ.

Duo Keryda (Sara Evans und Damien Papin) Harfe und Kontrabass

Harfen-Solistin Clélia Munoz Mertens

Konzert mit anschließendem gemütlichen Aperitif bei Weinen der Domaine de Rieussec.

Freier Eintritt bei Vorlage der Mitgliedskarte des Vereins Clave de Sol.

Möglichkeit, vor Ort Mitglied zu werden.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT