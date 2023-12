Balèti et atelier de danse Route D’aniane 34150 Puechabon, Puéchabon (34) Balèti et atelier de danse Route D’aniane 34150 Puechabon, Puéchabon (34), 13 janvier 2024 12:30, . Balèti et atelier de danse Samedi 13 janvier 2024, 13h30 Route D’aniane 34150 Puechabon, Puéchabon (34) Route D’aniane 34150 Puechabon, Puéchabon (34) Espace Culturel Route D’aniane 34150 Puechabon

Route D’aniane 34150 Puechabon, 34150 Puéchabon, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T13:30:00+01:00 – 2024-01-13T18:30:00+01:00

2024-01-13T13:30:00+01:00 – 2024-01-13T18:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 12:30 Autres Lieu Route D'aniane 34150 Puechabon, Puéchabon (34) Adresse Espace Culturel Route D'aniane 34150 Puechabon Route D'aniane 34150 Puechabon, 34150 Puéchabon, France Age max 110 Lieu Ville Route D'aniane 34150 Puechabon, Puéchabon (34) Latitude 43.714103 Longitude 3.617468 latitude longitude 43.714103;3.617468

Route D'aniane 34150 Puechabon, Puéchabon (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//