Nuit de l’asperge Route d’Altorf, 3 juin 2023, Dorlisheim.

Dorlisheim,Bas-Rhin

Dégustez les asperges de la ferme dans une ambiance après ski.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Route d’Altorf

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Taste the asparagus of the farm in an après ski atmosphere

Deguste los espárragos de la granja en un ambiente après ski

Probieren Sie Spargel vom Bauernhof in Après-Ski-Atmosphäre

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig