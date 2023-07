Kermesse – Vide grenier Route d’Allan et Espace Longaré Réauville, 6 août 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Dans le cadre de notre fête du Village du 4 au 6 août, se tient notre traditionnel VIDE-GRENIER le dimanche toute la journée ainsi que la KERMESSE avec des jeux gratuits pour les enfants, concours de pétanque, repas, buvette et snack. Soirée animée DJ.

2023-08-06 08:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Route d’Allan et Espace Longaré Route d’Allan

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of our village festival from August 4 to 6, we’re holding our traditional VIDE-GRENIER on Sunday all day, as well as the KERMESSE with free games for children, pétanque competition, meal, refreshment bar and snack bar. DJ entertainment

En el marco de las fiestas de nuestro pueblo, del 4 al 6 de agosto, celebraremos nuestro tradicional VACÍO DE JARDÍN el domingo durante todo el día, así como la KERMESSE con juegos gratuitos para niños, competición de petanca, comida, bar de refrescos y snack-bar. Animación con DJ

Im Rahmen unseres Dorffestes vom 4. bis 6. August findet am Sonntag den ganzen Tag über unser traditionelles VIDE-GRENIER statt sowie die KERMESSE mit kostenlosen Spielen für Kinder, Boule-Wettbewerb, Essen, Getränken und Snacks. Abendveranstaltung mit DJ

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes