DÉJEUNER PAYSAN AU MAZET Route D999 Le Mazet Lachamp-Ribennes, 16 juillet 2023, Lachamp-Ribennes.

Lachamp-Ribennes,Lozère

Petit déjeuner paysan au Mazet, Ferme Ressouche

Au menu :

Charcuterie

Tête de veau

Sac d’os

Plateau de fromage

Fromage blanc

Fougasse

Café….

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Route D999 Le Mazet

Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie



Farmhouse breakfast at Mazet, Ferme Ressouche

On the menu:

Charcuterie

Veal head

Bag of bones

Cheese platter

Fromage blanc

Fougasse

Coffee and…

Desayuno de granja en Le Mazet, Ferme Ressouche

En el menú :

Embutidos

Cabeza de ternera

Bolsa de huesos

Tabla de quesos

Requesón

Fougasse

Café

Bauernfrühstück in Le Mazet, Ferme Ressouche

Auf dem Menü:

Wurstwaren

Kalbskopf (Tête de veau)

Knochensack

Käseplatte

Weißer Käse

Fougasse

Kaffee

Mise à jour le 2023-06-23 par 48 – OTI Coeur Margeride