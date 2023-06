SOIRÉE TRUFFADE SAUCISSE Route D999 Le Mazet Lachamp-Ribennes, 8 juillet 2023, Lachamp-Ribennes.

Lachamp-Ribennes,Lozère

Soirée truffade saucisse à la ferme Ressouche

Au menu :

Planche de charcuterie

Saucisse grillée

Truffade

Plateau de fromage

Riz au lait

Croquant….

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Route D999 Le Mazet

Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie



Truffle and sausage evening at Ressouche farm

On the menu:

Charcuterie board

Grilled sausage

Truffle

Cheese platter

Rice pudding

Crunchy…

Tarde de trufas y salchichas en la granja de Ressouche

En el menú

Tabla de embutidos

Salchicha a la parrilla

Trufa

Tabla de quesos

Arroz con leche

Crujiente…

Trüffel-Wurst-Abend auf dem Bauernhof Ressouche

Auf dem Menü:

Wurstplatte

Gegrillte Wurst

Truffade

Käseplatte

Reis mit Milch

Knusprig

