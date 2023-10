La Veillée mixte Berrichonne Route Concressault Vailly-sur-Sauldre, 24 novembre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Venez jouer au badminton avec votre partenaire.

Veillée nocturne – jeux en double mixte – inscription sur Badnet

Buvette et restauration sur place.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 08:00:00. 16 EUR.

Route Concressault

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Come and play badminton with your partner.

Evening entertainment – mixed doubles – registration on Badnet

Refreshments and catering on site

Ven a jugar al bádminton con tu pareja.

Entretenimiento nocturno – partidos de dobles mixtos – inscripción en Badnet

Refrescos y comida in situ

Kommen Sie und spielen Sie Badminton mit Ihrem Partner.

Nachtwache – Spiele im gemischten Doppel – Anmeldung über Badnet

Getränke und Essen vor Ort

