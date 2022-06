Route Cezanne piétonne – Le Tholonet en fête Le Tholonet Le Tholonet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

LE THOLONET

Route Cezanne piétonne – Le Tholonet en fête Le Tholonet, 26 juin 2022, Le Tholonet. Route Cezanne piétonne – Le Tholonet en fête

Le Tholonet Bouches-du-Rhône

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 17:00:00 Le Tholonet

Bouches-du-Rhône Le Tholonet La mairie du Tholonet organise avec le concours de l’Association Route Cezanne du Tholonet, de l’école Léo Marchutz, du Cercle …un cheminement artistique avec l’ouverture de plusieurs ateliers.

De 14h30 à 16h30 : performance de Lionel SETTINI, artiste Street Art (arrêt de bus Campagne Bret, 1565 route Cezanne).

» Transparitons » : art éphémère du domaine Sain Joseph (2161, route Cezanne)

Atelier d’André Masson : visite guidée par Alexis, son petit fils (Carraire des Artauds).

» Cascade » : exposition collective d’art contemporain au Moulin Cezanne (Chemin de Doudon). Route Cezanne piétonne !

Dimanche, venez déambuler à pied sur cette remarquable route, chère à Paul Cezanne, dont André Malraux obtint le classement en mai 1959 ! https://www.routecezanne.com/ La mairie du Tholonet organise avec le concours de l’Association Route Cezanne du Tholonet, de l’école Léo Marchutz, du Cercle …un cheminement artistique avec l’ouverture de plusieurs ateliers.

De 14h30 à 16h30 : performance de Lionel SETTINI, artiste Street Art (arrêt de bus Campagne Bret, 1565 route Cezanne).

» Transparitons » : art éphémère du domaine Sain Joseph (2161, route Cezanne)

Atelier d’André Masson : visite guidée par Alexis, son petit fils (Carraire des Artauds).

» Cascade » : exposition collective d’art contemporain au Moulin Cezanne (Chemin de Doudon). Le Tholonet

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, LE THOLONET Other Lieu Le Tholonet Adresse Le Tholonet Bouches-du-Rhône Ville Le Tholonet lieuville Le Tholonet Departement Bouches-du-Rhône

Le Tholonet Le Tholonet Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-tholonet/

Route Cezanne piétonne – Le Tholonet en fête Le Tholonet 2022-06-26 was last modified: by Route Cezanne piétonne – Le Tholonet en fête Le Tholonet Le Tholonet 26 juin 2022 Le Tholonet, Bouches-du-Rhône

Le Tholonet Bouches-du-Rhône