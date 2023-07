BALADES VIGNERONNES – CHÂTEAU ROUQUETTE Route Bleue Narbonne, 2 août 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Nous vous invitons à travers cette balade au cœur du Massif de la Clape à découvrir ou redécouvrir l’histoire et le terroir du Château Rouquette- sur-Mer.

Tout au long de cette visite commentée, vous découvrirez les secrets du château et de son vignoble.

(Visite gratuite pour les moins de 18 ans accompagnés d’adultes).

Durée: 2h.

2023-08-02 10:00:00 fin : 2023-08-02 12:00:00. EUR.

Route Bleue

Narbonne 11100 Aude Occitanie



We invite you through this walk in the heart of the Massif de la Clape to discover or rediscover the history and the land of Château Rouquette- sur-Mer.

Throughout this commented visit, you will discover the secrets of the castle and its vineyard.

(Free visit for children under 18 years old accompanied by adults).

Duration: 2 hours

Le invitamos a descubrir o redescubrir la historia y el terruño del Château Rouquette-sur-Mer a través de este paseo en el corazón del Macizo de la Clape.

A lo largo de esta visita guiada, descubrirá los secretos del castillo y de su viñedo.

(Visita gratuita para menores de 18 años acompañados de adultos).

Duración: 2 horas

Wir laden Sie ein, auf diesem Spaziergang im Herzen des Massif de la Clape die Geschichte und das Terroir des Château Rouquette-sur-Mer zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Während dieser kommentierten Tour werden Sie die Geheimnisse des Schlosses und seines Weinbergs entdecken.

(Für Kinder unter 18 Jahren in Begleitung von Erwachsenen ist der Besuch kostenlos).

Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-07-10 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi