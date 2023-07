BALADES VIGNERONNES – CHÂTEAU ROUQUETTE Route Bleue Narbonne, 14 juillet 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Nous vous invitons à travers cette balade au cœur du Massif de la Clape à découvrir ou redécouvrir l’histoire et le terroir du Château Rouquette-sur-Mer.

Tout au long de cette visite commentée, vous découvrirez les secrets du château et de son vignoble.

(Visite gratuite pour les moins de 18 ans accompagnés d’adultes)

Durée: 2h

Politique d’annulation

Pour annuler, merci de nous contacter 48h avant l’évènement. Au delà des 48h vous ne pourrez pas être rembourser..

Pour reporter un délai de 24h vous sera demandé..

2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 12:00:00. EUR.

Route Bleue

Narbonne 11100 Aude Occitanie



We invite you to discover or rediscover the history and terroir of Château Rouquette-sur-Mer on this guided tour of the Massif de la Clape.

Throughout this guided tour, you’ll discover the secrets of the château and its vineyards.

(Free visit for under-18s accompanied by adults)

Duration: 2 hours

Cancellation policy

To cancel, please contact us 48 hours before the event. After 48 hours, you will not be reimbursed.

To reschedule, please allow 24 hours.

En esta visita guiada por el corazón del Macizo de la Clape, le invitamos a descubrir o redescubrir la historia y el terruño del Château Rouquette-sur-Mer.

A lo largo de esta visita guiada, descubrirá los secretos del castillo y sus viñedos.

(Visita gratuita para menores de 18 años acompañados de un adulto)

Duración: 2 horas

Política de cancelación

Para cancelar, póngase en contacto con nosotros 48 horas antes del evento. No se efectuarán reembolsos pasadas las 48 horas.

Para cambiar la fecha, espere 24 horas.

Wir laden Sie ein, auf diesem Spaziergang im Herzen des Massif de la Clape die Geschichte und das Terroir des Château Rouquette-sur-Mer zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Während dieser kommentierten Tour entdecken Sie die Geheimnisse des Schlosses und seines Weinbergs.

(Für Kinder unter 18 Jahren in Begleitung von Erwachsenen ist der Besuch kostenlos)

Dauer: 2 Stunden

Stornierungsbedingungen

Wenn Sie stornieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte 48 Stunden vor der Veranstaltung. Nach Ablauf der 48 Stunden kann keine Rückerstattung mehr erfolgen.

Wenn Sie die Veranstaltung verschieben möchten, müssen Sie eine Frist von 24 Stunden einhalten.

Mise à jour le 2023-07-10 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi