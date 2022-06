« Route 177 » – Pont-Réan en fête Guichen Guichen Catégories d’évènement: Guichen

« Route 177 » – Pont-Réan en fête Guichen, 28 août 2022, Guichen. « Route 177 » – Pont-Réan en fête

Complexe Henri Brouillard Guichen Ille-et-Vilaine

2022-08-28 09:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 Guichen

Ille-et-Vilaine Exposition de Voitures Américaines toutes années Concert RnR « Hot Rod 56 » Initiation / Démonstration :

Danse Country « DML Laillé 35 »

Danse RnR « Bananaswing » Boules Bretonnes, Pétanque Plateau Repas (entrée, cochon grillé, dessert)

Nombre de places limité

Réservation auprès de Jo 06 81 32 67 75 Restauration / Buvette Ouvert également pour les motos Américaines toutes années, ainsi que pour tout véhicule de collection avant 1975 (voiture, motos) * Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Graine de Courage », qui vient en aide aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. ** Pensez à faire vos réservations pour les repas. Guichen

