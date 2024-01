A la découverte du Talence Industriel Roustaing Talence, samedi 3 février 2024.

Lorsque l’écrivain récemment décédé Philippe Sollers évoque dans ses livres l’usine Joyaux de sa famille et leur maison attenante, c’est tout le passé industriel de Talence qui refait surface. Un passé qui ne se résume pas aux biscuits Olibet ou aux chocolats Tobler.

C’est du côté de quartiers souvent méconnus de Talence qu’il faut déambuler pour trouver la trace de l’effervescence industrielle de Talence au XIXe et début du XXe siècles. Manufactures de chaussures et de «pantoufles silencieuses », de meubles, d’ustensiles de ménage, imprimeries, laiteries, fonderies, bonneteries, conserveries… La liste est longue et réserve de nombreuses surprises.

Documents issus de collections privées, témoignages collectés et documents d’archives contribueront à faire revivre ces bâtiments aujourd’hui oubliés !

[Visite guidée animée par Fabienne Labat, guide conférencière]

Durée : 2h00

Départ et arrivée : Tram B arrêt Roustaing

